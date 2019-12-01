Ministro electo Arístides Guerrero sufre accidente vial; resultó con fracturas

Ministro electo Arístides Guerrero sufre accidente vial; resultó con fracturas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 08:36:44
Ciudad de México, 24 de agosto del 2025.- El ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arístides Rodrigo Guerrero García, resultó herido en un accidente automovilístico ocurrido en la Ciudad de México.

El hecho sucedió alrededor de las 22:30 horas, cuando regresaba de un evento en Oaxaca organizado por la Fiscalía estatal.

De acuerdo con su equipo de trabajo, Guerrero García sufrió fracturas en el tórax y en la nariz, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Aun así, se encuentra estable y en proceso de recuperación, con un pronóstico favorable para retomar sus actividades.

En el vehículo también viajaban el conductor y dos acompañantes, quienes presentaron lesiones en las extremidades y fueron atendidos de manera oportuna. Todos se reportan en recuperación.

Pese al incidente, el equipo del ministro electo aseguró que su estado de salud no impedirá que asuma su cargo el próximo 1 de septiembre, cuando está prevista la toma de protesta de los nuevos integrantes de la Suprema Corte.
 

