Minimiza Sheinbaum nota del NYT sobre 'Andy López'; señala que no hay investigación formal

Minimiza Sheinbaum nota del NYT sobre 'Andy López'; señala que no hay investigación formal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 14:19:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 30 de septiembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, minimizó el trabajo periodístico publicado por The New York Times (NYT) en el que aseguran que las autoridades de Estados Unidos analizan las acusaciones  por presuntos vínculos con el crimen organizado y huachicol, contra  Andrés Manuel Andy López Beltrán.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana recalcó que en la nota se menciona que no existe una investigación formal abierta por esos delitos, de los cuales se acusa al hijo del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Porque eso no se tiene confirmado, no hay investigación formal, pero tal parece que a lo mejor, me dijeron que hay unas agencias que están investigando, imagínense, el New York Times, así dice la nota, léanla”, puntualizó la gobernante.

Además, la jefa del Ejecutivo federal subrayó que una de las periodistas que firmaron el texto es la misma que aseguró en el mismo medio que el fentanilo se puede fabricar dentro de una cocina común.

“Fíjate cómo viene la nota, porque vale la pena, es la misma reportera que hizo el reportaje aquel del fentanilo que se cocinaba en una cocina mientras había salsa picante a un lado, a ver si me das la nota o si la pones”, dijo la presidenta Sheinbaum.

En la previa el rotativo neoyorquino publicó un trabajo en el que aseguró que  al menos dos agencias del gobierno de Estados Unidos revisan acusaciones en contra de “Andy”, pero no cuenta con un proceso penal formal.

Más información de la categoria
Logran recuperación de más de 2.4 millones de pesos a favor del municipio de Tanhuato, Michoacán 
El rastro de Luis Manuel Martínez “El Chuta”: una década de cargos, denuncias y controversias policiales en Michoacán
Sentencian a intendente de plantel educativo responsable de abuso sexual
Investigan el asesinato de un hombre en la carretera a Tlacote 
Más información de la categoria
Extrabajadores de Luz y Fuerza protestan contra Calderón; vandalizan su estatua en Los Pinos
El rastro de Luis Manuel Martínez “El Chuta”: una década de cargos, denuncias y controversias policiales en Michoacán
Destaca Sheinbaum aumento de 7 millones de personas con agua entubada e inversión de 180 mil mdp en obras hídricas
Suspenden clases en la región Sierra - Costa de Michoacán como medida preventiva por huracán “Rachel”