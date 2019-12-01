Minimiza Sheinbaum nota del NYT sobre 'Andy López'; señala que no hay investigación formal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 14:19:37

Ciudad de México, a 30 de septiembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, minimizó el trabajo periodístico publicado por The New York Times (NYT) en el que aseguran que las autoridades de Estados Unidos analizan las acusaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado y huachicol, contra Andrés Manuel Andy López Beltrán.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana recalcó que en la nota se menciona que no existe una investigación formal abierta por esos delitos, de los cuales se acusa al hijo del ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Porque eso no se tiene confirmado, no hay investigación formal, pero tal parece que a lo mejor, me dijeron que hay unas agencias que están investigando, imagínense, el New York Times, así dice la nota, léanla”, puntualizó la gobernante.

Además, la jefa del Ejecutivo federal subrayó que una de las periodistas que firmaron el texto es la misma que aseguró en el mismo medio que el fentanilo se puede fabricar dentro de una cocina común.

“Fíjate cómo viene la nota, porque vale la pena, es la misma reportera que hizo el reportaje aquel del fentanilo que se cocinaba en una cocina mientras había salsa picante a un lado, a ver si me das la nota o si la pones”, dijo la presidenta Sheinbaum.

En la previa el rotativo neoyorquino publicó un trabajo en el que aseguró que al menos dos agencias del gobierno de Estados Unidos revisan acusaciones en contra de “Andy”, pero no cuenta con un proceso penal formal.