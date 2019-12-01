Miles de turistas y residentes se dan cita para disfrutar el Air Show 2025 en Acapulco, Guerrero

Acapulco, Gro., 22 de noviembre de 2025.- Miles de turistas y residentes se dan cita este fin de semana en las playas de este destino para disfrutar el Air Show 2025, que se realiza los días 22 y 23 de noviembre en este puerto; es uno de los espectáculos aéreos más importantes a nivel nacional e internacional, que reúne a más de 20 aeronaves y la presencia de tres mujeres piloto, así como la presentación de acrobacias, paracaidismo y diversas maniobras, que surcarán el cielo de la bahía de Acapulco.

Desde la zona Dorada, mediante una transmisión en vivo a través de las redes sociales, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, destacaron que luego de siete años de ausencia, este espectáculo de primer nivel vuelve al Hogar del Sol, con una gran expectativa por parte de visitantes y acapulqueños.

La jefa del Ejecutivo estatal invitó a todos a ser partícipes de esta edición del Air Show, el cual fue preparado con todo el esmero; recordó a la población, que en ambos días habrá dos funciones, la primera de 11 de la mañana a 12:30 de la tarde y el segundo, de 2:30 a 6:30; es decir, el primer show será de hora y media, mientas que el segundo, durará casi 3 horas.

“No se pierdan este show maravilloso que es para niños, para adultos, para todos; todos lo vamos a disfrutar y bueno, este espectáculo es para todos ustedes, con muchísimo cariño, para los que están aquí en Acapulco y para los que lo van a ver a través de las redes sociales”, señaló.

Indicó que se preparó una estrategia, para que todos puedan apreciar el Air Show, mediante las redes oficiales de la gobernadora, las redes de la Secretaría de Turismo estatal y a través de Radio y Televisión de Guerrero (RTG). También se dispuso de la colocación de equipo de sonido en el Asta Bandera y Plaza Quebec, para que los asistentes escuchen la narración oficial.

Salgado Pineda detalló que este primer día de acrobacias, el puerto de Acapulco mantiene una ocupación del 87.7 por ciento y se espera que, para este domingo, esas cifras continúen en aumento.

En su participación, Quiñones Orozco enfatizó que todo este trabajo se suma a otros eventos que diversifican la oferta del destino. Y agregó: “La verdad estamos muy contentos, porque no es solamente el Air Show, también tenemos la Convención Internacional de Minería en la Zona Diamante, el día de ayer recibimos crucero y el día lunes iniciamos el Major Premier Pádel en Acapulco, toda unan semana de Pádel en Acapulco”.

Para finalizar, la gobernadora reiteró la invitación a los visitantes y a los acapulqueños a ser parte de este gran espectáculo y confió en que, para fin de año, habrá una gran afluencia de turistas. “En diciembre vamos a tener mucha ocupación, esperamos que vengan muchos visitantes. Vengan, visiten Acapulco”.