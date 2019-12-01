Michoacán llevará su riqueza gastronómica al evento “México de mis sabores”: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 14:26:42

Morelia, Michoacán, 31 de enero de 2026.-Michoacán se alista para participar en “México de mis sabores”, evento que se realizará en el marco del próximo Mundial de Fútbol. Aprovechando el partido inaugural y los encuentros en la Ciudad de México, el estado proyectará su riqueza gastronómica ante el turismo internacional.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), destacó que se desarrollará en los meses de junio y julio de este año en el Campo Deportivo Militar Marte, en la capital del país.

“Michoacán participará para enamorar el paladar del turista mundial a través de los sabores y saberes de la cocina tradicional, la cual es una mezcla de amor, enseñanzas y herencias que se han transmitido de generación en generación”, destacó el funcionario estatal.

Uchepos, morisqueta, churipo, sopa tarasca, toqueras, tamales canarios, atoles, atápakuas, nieve de pasta, carnitas, enchiladas morelianas y aporreadillo, serán algunos de los platillos que se compartirán con los amantes del balompié.

Como sede mundialista, México reunirá a los estados en la capital para conquistar el paladar del turismo internacional, brindando una experiencia completa a través de la rica gastronomía que hace único al país.