México y España buscan consolidar una nueva etapa de cooperación tras años de distanciamiento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 16:19:00

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2026.- Los gobiernos de México y España avanzan en la reconstrucción de sus vínculos diplomáticos con una agenda enfocada en la cooperación política, económica y cultural, luego de un periodo de diferencias que marcó la relación entre ambas naciones. Como parte de este acercamiento, la presidenta Claudia Sheinbaum y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, sostuvieron una videollamada para fortalecer el diálogo bilateral y establecer acciones rumbo al 50 aniversario del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas.

Durante el encuentró también se revisaron los resultados de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada recientemente en Madrid, donde se alcanzaron acuerdos en temas considerados estratégicos para ambas naciones y la región.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum señaló que México y España atraviesan una etapa renovada de entendimiento y colaboración, al tiempo que destacó las coincidencias entre ambos gobiernos en materia económica, política y diplomática, así como en la defensa de la democracia y la prosperidad social.

Uno de los principales asuntos abordados fue la conmemoración de los 50 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que se cumplirán en 2027. Para ello, ambos gobiernos acordaron trabajar conjuntamente en actividades que permitan reconocer los vínculos históricos y culturales que comparten sus pueblos.

Dentro de esta agenda destaca el proyecto denominado México: tierra de acogida. Libros del exilio español y diálogos de ultramar, relacionado con el reconocimiento a los republicanos españoles que encontraron refugio en territorio mexicano y cuya presencia contribuyó al desarrollo cultural, académico y científico del país.

El Gobierno español también resaltó la importancia de estos lazos históricos mediante una exposición en la Biblioteca Nacional de España, titulada México: tierra de acogida. Arte del exilio y diálogos de ultramar, que reconoce la política de recepción impulsada por México durante el exilio republicano.

El acercamiento ocurre después de varios años de tensiones diplomáticas, particularmente durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando México solicitó a la Corona española una disculpa por los abusos cometidos contra los pueblos originarios durante la Conquista.

Un paso importante para superar esas diferencias ocurrió en marzo de 2026, cuando el rey Felipe VI reconoció públicamente que durante ese periodo histórico existieron abusos y controversias éticas. Posteriormente, en junio de este año, Sheinbaum recibió al monarca español en Palacio Nacional, encuentro que contribuyó a la recuperación del diálogo institucional.

Por otra parte, Pedro Sánchez destacó los resultados de la reciente Cumbre Iberoamericana, en la que se aprobó una declaración conjunta y cinco acuerdos sobre asuntos estratégicos, entre ellos protección civil e inteligencia artificial.

El mandatario español también subrayó la importancia de mantener la colaboración internacional en favor de la democracia y el multilateralismo, principios que, recordó, fueron impulsados durante la reunión En Defensa de la Democracia, realizada en Barcelona en abril pasado.

Con estos acercamientos, México y España buscan dejar atrás las diferencias diplomáticas y dar paso a una relación basada en el diálogo, el reconocimiento de su historia compartida y el desarrollo de proyectos de beneficio mutuo.