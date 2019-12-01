México y EEUU frenaron tráfico de opioides, armas y la migración, destaca el embajador Johnson

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 07:38:05
Ciudad de México, a 7 de agosto 2025.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson declaró que la coordinación en seguridad entre ambos países logró frenar el tráfico de fentanilo, de armas y la migración ilegal.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, el diplomático estadounidense destacó que tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, “impulsan una estrategia conjunta que prioriza la seguridad de nuestros pueblos”.

“La coordinación en seguridad entre Estados Unidos y México da resultados conjuntos: frenamos el flujo de fentanilo hacia el norte, de armas hacia el sur y la migración ilegal. Cada arma incautada significa una familia más segura. Cada gramo de fentanilo detenido puede salvar una vida”, compartió Johnson en redes sociales.

Las declaraciones del embajador se dan en el marco de la firma de un acuerdo de seguridad binacional, el cual anunció la mandataria mexicana hace algunos días y sobre el cual explicó que el texto ya está redactado, solo falta acordar el día para hacerlo oficial.

Noventa Grados
