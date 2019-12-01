México y Canadá fortalecen cooperación en seguridad e inteligencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 21:43:47

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2026.- El fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad fue abordado durante una reunión entre autoridades mexicanas y representantes del Business Council of Canada, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario señaló que durante el encuentro, encabezado por el presidente y CEO del organismo canadiense, Goldy Hyder, se compartieron los avances de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

García Harfuch destacó que los representantes empresariales de Canadá reconocieron las acciones emprendidas por México, así como el trabajo desarrollado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación.

Asimismo, ambas partes manifestaron su disposición para mantener una colaboración coordinada y ampliar el intercambio de experiencias y mejores prácticas, particularmente en áreas como inteligencia y ciberseguridad.

El titular de la SSPC indicó que este tipo de acercamientos buscan contribuir al fortalecimiento de la cooperación entre México y Canadá y generar beneficios para ambas naciones.