México suspende envío de paquetes a EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 13:45:43

Ciudad de México, a 27 de agosto 2025.- Autoridades mexicanas suspendieron de manera temporal el envío de paquetes a Estados Unidos.

Lo anterior, como respuesta a la imposición de un nuevo impuesto por parte del Gobierno estadounidense.

Por lo anterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que, por medio de la ejecutiva 14324, la Unión Americana suspendió el ingreso libre de impuestos para paquetes con mercancías con valor inferior a los 800 dólares.

Lo anterior significa que, a partir del 29 de agosto, EEUU cobrará impuestos a todos los paquetes recibidos desde cualquier parte del mundo, con independencia del valor de las mercancías.

Por este motivo, Correos de México suspenderá de manera temporal los envíos postales y de paquetería a Estados Unidos a partir del 27 de agosto de 2025, en tanto se definen los nuevos procesos operativos, informó la dependencia a cargo del secretario Juan Ramón de la Fuente.

En ese sentido, la Cancillería mexicana aseguró que estableció un diálogo con autoridades de EEUU, así como con organismos postales internacionales para reanudar los servicios.

De igual forma, Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelandia han suspendido sus servicios postales a territorio estadounidense.