México se ubica en el Top5 de países con mayor confianza en su gobierno, según la OCDE: Sheinbaum

México se ubica en el Top5 de países con mayor confianza en su gobierno, según la OCDE: Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 07:46:39
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Ciudad de México, a 1 de julio 2026.- México se ubicó entre los primeros cinco países con mayor confianza en su gobierno, de acuerdo con la encuesta más reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Lo anterior lo destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien detalló que el ejercicio demoscópico menciona que  el 53% de la población aseguró que tenía un nivel de confianza alto o moderado en la Administración, un dato por encima de potencias europeas.

“México está arriba de Suecia, de Francia, de Finlandia también; 53 por ciento de la población manifestó confianza alta o moderada en el Gobierno Federal… Hay algunos a los que no les va a gustar esto, pero pues ni modo, así es la vida”, afirmó la mandataria mexicana.

En su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal recalcó que  México también mantuvo niveles estables de confianza entre 2023 y 2025, mientras que los únicos países que registraron una mayor percepción positiva fueron Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo.

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