"México se siente orgullosa de ustedes, su esfuerzo no pasa desapercibido": Sheinbaum encabeza evento del Día Internacional de la Mujer

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 11:39:10
Ciudad de México, 8 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este 8 de marzo un acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer, en el que participaron mujeres de la sociedad civil y elementos femeninos de las Fuerzas Armadas.

El evento contó con la presencia de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, así como mujeres de la sociedad civil, a quienes la mandataria reconoció por su labor dentro de las instituciones encargadas de la seguridad y defensa del país.

Durante su mensaje, la presidenta destacó que esta fecha representa una lucha histórica por los derechos y la igualdad de las mujeres, y también mencionó algunas acciones impulsadas por su gobierno para fortalecer su participación y bienestar en México.

Al dirigirse a las integrantes de las Fuerzas Armadas, Sheinbaum Pardo recordó el papel que distintas mujeres han desempeñado a lo largo de la historia en la construcción del país.

Asimismo, agradeció el compromiso de quienes actualmente sirven en tareas de defensa y seguridad, incluso cuando ello implica sacrificar tiempo con sus familias.

La mandataria federal señaló que la presencia de mujeres en estas instituciones también envía un mensaje a las nuevas generaciones, al demostrar que pueden desarrollarse en cualquier ámbito, ya sea en la ciencia, en el servicio público o en la carrera militar.

“México se siente orgulloso de ustedes; su esfuerzo no pasa desapercibido”, expresó durante el acto. 

