México responde a declaraciones de Ted Cruz sobre intervención de EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 07:19:28
Ciudad de México, a 30 de agosto 2025.- El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), respondió que la seguridad dentro del territorio nacional corresponde “exclusivamente” a las autoridades mexicanas, en referencia a las declaraciones del senador republicano, Ted Cruz.

Además, la Cancillería remarcó que existe una buena cooperación en la materia con el Gobierno estadounidense, pero siempre con base en las leyes nacionales y los tratados internacionales.

“Resaltó que en las conversaciones que se tienen con el Departamento de Estado desde hace varios meses sobre un nuevo entendimiento para un programa de trabajo en materia de seguridad, “se parte de que la cooperación binacional debe darse bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, pleno respeto a nuestras soberanías y territorio, y cooperación sin subordinación”.

“Lo anterior fue compartido directamente con el senador Cruz por el secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente, en la reunión sostenida esta mañana en la Cancillería de México”, expuso la SRE.

En la previa, el legislador texano aseguró que es “necesario” que la Unión Americana ayude a México a combatir el narcotráfico y reforzar la frontera común.

“Entiendo las pasiones que siente el gobierno mexicano y México comprensiblemente se preocupa por la soberanía de México, quieren proteger su soberanía y esto es un deseo razonable, pero en los Estados Unidos también nos preocupa nuestra soberanía, queremos protegerla, y en mi opinión, preferiría que nuestros gobiernos fueran socios porque tenemos un objetivo compartido. Así, mi mensaje al gobierno de México es aceptar nuestra oferta como amigo”, manifestó el senador Cruz.

