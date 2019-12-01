¿México recibirá a niños huérfanos de Gaza?; esto dice Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 10:44:12

Ciudad de México, a 11 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo abrió la posibilidad de que el país reciba a niños huérfanos de la Franja de Gaza.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal reiteró que la República Mexicana siempre está abierta a temas de índole humanitaria.

“Habría que ver, le encargo aquí a la Secretaria (de Gobernación), con el secretario de Relaciones Exteriores. Siempre que tenga que ver con asuntos humanitarios, México siempre abrirá las puertas”, puntualizó la mandataria mexicana.

Cabe mencionar que, según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, al menos 100 niños han muerto por desnutrición o hambre derivado de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás, que controla el enclave palestino, la cual inició el 7 de octubre de 2023.

Dicha cifra supone que casi la mitad del total de muertos por desnutrición, que son ya 210, han sido menores en estos casi dos años de ofensiva israelí contra Gaza.