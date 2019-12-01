México recibe a Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 07:29:27

Ciudad de México, a 27 de agosto 2025.- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel de la Fuente, recibió en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Geraldo Alckmin, vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil.

El funcionario brasileño viajó a territorio mexicano para una visita de trabajo de dos días, como seguimiento del encuentro que sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, durante la reunión del G7 en Canadá.

El vicepresidente Alcmin participará en foros que reunirán a unos 250 empresarios de ambos países y el jueves 28 de agosto se reunirá con la jefa del Ejecutivo federal en Palacio Nacional.

La gira de trabajo del también ministro por México, se da en el marco de las iniciativas de ambos Gobiernos para ampliar y diversificar sus operaciones comerciales a fin de contrarrestar los efectos de la guerra arancelaria que ha desatado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Se dio a conocer que el vicepresidente brasileño viajó acompañado de los ministros de Agricultura, Carlos Fávaro, y Planificación, Simone Tebet, así como con la viceministra de Exteriores, María Laura da Rocha, y directivos de diversas empresas y agencias estatales.