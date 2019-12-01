México rechaza señalamientos de la DEA sobre presuntos vínculos entre gobierno y grupos delictivos

Ciudad de México, a 14 de julio de 2026.- El Gobierno de México rechazó las declaraciones del titular de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien aseguró que existe una supuesta relación entre los cárteles del narcotráfico y autoridades mexicanas. El Gabinete de Seguridad calificó esas afirmaciones como infundadas y sostuvo que no reflejan los resultados obtenidos en el combate a la delincuencia organizada.

En un posicionamiento conjunto, las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional señalaron que las declaraciones del funcionario estadounidense "carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales".

Las dependencias federales reiteraron que México mantiene su disposición para fortalecer la cooperación con Estados Unidos, siempre bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación, con el objetivo de enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales y proteger la seguridad de ambos países.

Como respuesta a los señalamientos de la DEA, el Gabinete de Seguridad afirmó que la estrategia nacional se sustenta en una política de cero impunidad, mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales.

De acuerdo con las cifras oficiales, entre el inicio de la actual administración y el 30 de junio de 2026 fueron detenidas 59 mil 582 personas; además, se aseguraron 31 mil 366 armas de fuego y 498 toneladas de droga, entre ellas 2 mil 363 kilogramos de fentanilo y más de cinco millones de pastillas de ese opioide. También fueron desmantelados 2 mil 627 laboratorios clandestinos y áreas utilizadas para la producción de metanfetaminas.

El gobierno federal destacó que entre los detenidos se encuentran líderes, operadores y generadores de violencia pertenecientes a distintas organizaciones criminales, sin distinción alguna.

Asimismo, informó que las investigaciones también han alcanzado a funcionarios y exfuncionarios presuntamente relacionados con actividades ilícitas. Como parte de la Operación Enjambre y otras acciones, más de 80 servidores y exservidores públicos han sido detenidos, incluidos siete presidentes municipales en funciones, lo que, aseguró, demuestra que no existe protección para quienes cometan delitos.

Finalmente, el Gabinete de Seguridad indicó que la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos ha permitido obtener resultados importantes en el combate al crimen organizado, incluidos los arrestos de generadores de violencia y objetivos prioritarios que eran requeridos por las autoridades estadounidenses.