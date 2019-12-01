México rebasa los 5 mil casos y 20 muertes por sarampión en 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 13:17:24

Ciudad de México, a 22 de octubre 2025.- En lo que va del 2025, en México se han registrado 5 mil 23 casos de sarampión, así como 23 muertes por esta afección, según reveló la Secretaría de Salud federal (SSa).

Lo anterior se dio a conocer en el informe sobre el brote de dicho virus en el país.

Además, en el documento se apuntó que el mayor número de casos se registra en Chihuahua, con cuatro mil 402 confirmados y al menos seis mil 65 casos probables acumulados.

De igual forma, se desglosó que, en al menos 25 estados y 125 municipios han registrado ante las autoridades federales casos confirmados por dicha enfermedad.

“Los casos confirmados de sarampión afectan a ambos sexos (48.6% hombres y 51.4 % mujeres). En cuanto al número de casos, el principal grupo de edad afectado es de 0 a 4 años de edad”, se destaco en el informe.

Cabe señalar que México encabeza la tasa de mortalidad por sarampión en América y es el segundo país con más contagios en 2025, de acuerdo con un estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) revelado en septiembre.