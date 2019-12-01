México presume disminución del 91% en flujo migratorio en frontera con EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 07:50:55
Ciudad de México, a 23 de agosto 2025.- La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó una disminución del 91 por ciento en el flujo migratorio en la frontera con Estados Unidos, desde el 1 de octubre pasado, cuando inició el Gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Según la directora general de Movilidad Humana y Desarrollo de la dependencia federal, Fátima Ríos, los encuentros con personas migrantes, tanto mexicanas como extranjeras, en la frontera estadounidense, pasaron de 3 mil 640 a 285, del 1 de octubre de 2024 al 20 de agosto pasado.

“Lo anterior representa una reducción del 91 %. Este registro es el más bajo de las últimas cinco décadas”, aseveró Ríos, en una conferencia de prensa en la capital mexicana.

Por su parte, el canciller, Juan Ramón de la Fuente, señaló que estas cifras responden al “diálogo permanente” que se ha mantenido con las autoridades estadounidenses, y reiteró el rechazo del Gobierno de México a “aquellas prácticas que criminalizan la migración o que atentan contra los derechos humanos”.

“Aquí, bueno, tenemos diferencias con quienes tienen percepciones distintas sobre lo que representa el fenómeno migratorio(…) y por eso rechazamos aquellas prácticas que lo criminalizan”, sostuvo el titular de la SRE.

En ese sentido, el secretario De la Fuente, precisó que en los últimos seis meses, desde el regreso del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Casa Blanca el 20 de enero, 82 mil 049 mexicanos han sido repatriados, de los cuales 47 mil 594 han recibido asistencia consular.

