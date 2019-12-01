México ocupa el primer lugar en América Latina en abandono de mascotas

México ocupa el primer lugar en América Latina en abandono de mascotas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 16:42:55
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Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.- México ocupa el primer lugar en América Latina en abandono de perros y gatos, pues se estima que alrededor de 500 mil animales son dejados en las calles cada año, de acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además, en el país existen aproximadamente 18 millones de perros que viven sin los cuidados necesarios, una situación que refleja el problema que enfrentan miles de animales que no cuentan con un hogar.

La especialista, Aida del Carmen San Vicente Parada, señaló que el abandono también representa un riesgo para la salud, ya que puede favorecer la propagación de enfermedades como la rabia y la sarna, así como de pulgas y garrapatas.

Ante esto destacó la importancia de fomentar la adopción responsable y recordar que tener una mascota implica ofrecerle tiempo, alimento, atención médica y un espacio seguro.

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