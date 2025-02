México no permitirá sometimiento, injerencismo ni racismo: Claudia Sheinbaum

Querétaro, Querétaro, 5 de febrero del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el acto protocolario del 108 Aniversario de la Constitución de 1917, celebrado en la ciudad de Querétaro, en el que afirmó que México es un país libre, soberano e independiente.

“No somos colonia de nadie ni protectorado de nadie; podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía no la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Cooperación sí, subordinación, no; colaboración sí, sometimiento no. Nada de injerencismo ni intervencionismo; tampoco de racismo ni de clasicismo”, dijo dentro de su discurso.

En el evento celebrado en el Teatro de la República, la mandataria mexicana recibió el respaldo de la clase política mexicana, con excepción del Poder Judicial, puesto que no fue invitada la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, debido a los roces con el Poder Ejecutivo.

Quienes sí estuvieron presentes fueron las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmin Esquivel, quienes son consideradas “afines” al proyecto de la Cuarta Transformación”.

“Sí a la defensa de nuestras libertades, sí a la defensa de la democracia, sí a la defensa de la patria. En este 108 aniversario de nuestra Constitución queremos declarar fuerte y lejos que cualquier intención de afectar nuestro derecho de ser un pueblo libre, un país independiente, una tierra soberana con un pueblo valiente que sabe luchar para defender sus derechos y a su patria para encarar el futuro que nos depara el destino”, continuó Sheinbaum Pardo con su discurso.

“En estos tiempos que nos ponen a prueba como nación y como pueblo, queremos recordar la promulgación de nuestra Constitución y la herencia de nuestros ancestros para dar lo mejor de nosotros en la defensa de México y siempre cerca del pueblo. Somos una nación libre, independiente y soberana. México tiene un pueblo valeroso que sabe estar siempre a la altura de los retos”, añadió.

“México es una gran nación y su pueblo siempre está para defender la patria. ¡Qué vivan nuestros hermanos migrantes!, ¡qué viva la Constitución!, ¡qué viva México libre y soberano”, concluyó su discurso.