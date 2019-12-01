México invierte más de 2 mil mdp en contención del gusano barrenador

México invierte más de 2 mil mdp en contención del gusano barrenador
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 07:47:46
Ciudad de México, a 22 de noviembre 2025.- El gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), invirtió más de 2 mil 122 millones de pesos en la contención de la plaga del gusano barrenador del ganado (GBG) en el norte del país.

A través de un comunicado oficial, la dependencia federal precisó que los casos activos son 941 y equivalen a solo el 0.003 % del hato a nivel país y se concentran en el sur–sureste y en el norte no se registran casos activos, además que se han revisado 2.2 millones de animales.

De igual forma, la Secretaría, detalló por medio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dijo que México cuenta con “capacidades fortalecidas y una hoja de ruta clara” para avanzar de la contención hacia la erradicación del GBG.

Según datos proporcionados por la Sader, la República Mexicana “desplegó la operación sanitaria más amplia de las últimas décadas en materia de salud animal“, lo que ha permitido mantener contenido al GBG en el sur-sureste del país y evitar la dispersión del insecto hacia regiones clave del territorio.

Las acciones coordinadas de inspección, tratamiento, restricción de movilizaciones, barrido sanitario y vigilancia activa “han permitido estabilizar la situación epidemiológica”, aseguró la dependencia.

