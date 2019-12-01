México invertirá 800 mdd en sus primeras dos plantas termosolares

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 10:45:07
Ciudad de México, a 26 de agosto 2025.- El gobierno de México dio a conocer que invertirá 800 millones de dólares en la construcción de dos platas termosolares, que se ubicarán en el estado de Baja California Sur.

De acuerdo con la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González Escobar, el proyecto forma parte de la expansión del sistema eléctrico nacional enfocada en la transición energética.

“Este proyecto marca un precedente único al ser el primero en su tipo en México y acelerar el cumplimiento de nuestras metas de transición energética, que por ley establecimos que sería al menos el 35 % al 2030 de generación eléctrica con energía limpia, con energía renovable”, señaló la funcionaria federal.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, la secretaria González Escobar destacó que se trata de un proyecto único en su tipo en México, y señaló que ambas centrales serán construidas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por su parte, el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, Jorge Maciel Islas Samperio, explicó que a diferencia de las fotovoltaicas, esta planta contará con un sistema de almacenamiento térmico en sales fundidas, capaz de conservar calor a altas temperaturas (entre 500 y 900 °C), a fin de que genere electricidad tras la puesta del sol.

Noventa Grados
