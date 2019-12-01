“México es un país libre, se pueden manifestar”: Claudia Sheinbaum sobre movilización de Generación Z

Ciudad de México, 14 de noviembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que México es un país libre donde cualquiera se puede manifestar, al referirse a la marcha del próximo sábado 15 de noviembre, denominada de la Generación Z, ante el hartazgo social contra la violencia e impunidad en el país, tras el reciente homicidio del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo pidió que no haya actos de violencia en las distintas manifestaciones.

“México es un país libre, estamos de acuerdo en la libertad de manifestación, se puede manifestar y todos aquellos que lo quieran hacer, siempre buscamos que sea de manera pacífica, que no haya actos de violencia”, declaró.

Por su parte, la mandataria mexicana mencionó las reuniones de seguridad sostenidas en el estado de Michoacán, a las que acudieron personalmente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, en las que se tendrá un contacto permanente cada 15 días para dar seguimiento al avance del Plan Michoacán por la paz y justicia.