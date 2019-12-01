México es el segundo lugar más peligroso para los periodistas, solo por detrás de Gaza, según RSF

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 09:22:37

Ciudad de México, a 9 de diciembre 2025.- De acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), México, es el segundo lugar más peligroso en el mundo para ejercer el periodismo, superado solamente por Gaza y seguido de Ucrania, ambos territorios en guerra.

La ONG mencionó que en la República Mexicana, el crimen organizado es responsable de un aumento “alarmante” en los asesinatos de periodistas en 2025, el cual es “el año más mortífero” en el país en al menos tres años, con nueve periodistas asesinados.

Asimismo, RSF mencionó una mexicanización de América Latina, que acumula el 24 por ciento de los periodistas asesinados en todo el mundo.

La organización reprochó el “fracaso” de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la protección de los periodistas, pese a los “compromisos” que asumió al iniciar su mandato.

Por otra parte, en Gaza, al menos 29 periodistas han muerto mientras ejercen sus funciones profesionales en el último año, la mayoría por bombardeos del Ejército Israelí, al cual mencionaron como “el peor enemigo” de los trabajadores de la comunicación.