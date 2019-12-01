México confía en alcanzar acuerdo con EU para retirar aranceles al acero antes de cerrar 2026

México confía en alcanzar acuerdo con EU para retirar aranceles al acero antes de cerrar 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 15:46:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2026- El gobierno mexicano mantiene sus gestiones para mejorar las condiciones comerciales con Estados Unidos y conseguir que se retiren los aranceles que afectan las exportaciones nacionales de acero, una medida que podría concretarse antes de que concluya 2026, como parte de los avances en las negociaciones bilaterales.

La expectativa se mantiene en medio del diálogo entre ambos países, luego de que México presentara argumentos técnicos para demostrar que los gravámenes impuestos por Washington perjudican a la industria siderúrgica nacional y afectan el intercambio comercial entre las dos economías.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha señalado que México busca reducir los impuestos aplicados al acero, aluminio y sector automotriz, al considerar que existen condiciones para obtener un trato más favorable. Entre los argumentos presentados destaca que México importa más acero estadounidense del que exporta hacia ese país, por lo que considera injustificada la aplicación de estas medidas.

Actualmente, las exportaciones mexicanas de acero y aluminio enfrentan aranceles de hasta 50 por ciento bajo la Sección 232 de la legislación comercial estadounidense, situación que ha presionado a las empresas del sector y reducido su competitividad en ese mercado.

Las conversaciones entre los dos gobiernos continúan y la administración mexicana espera obtener una respuesta favorable antes de que termine el año, aunque la decisión final dependerá de las autoridades estadounidenses.

Más información de la categoria
Asaltan a cuentahabiente en Morelia, Michoacán; le roban 250mp
Suegra y yerno mueren tras ataque armado en Villagrán, Guanajuato
Decomisan 35 toneladas de precursores químicos en Sinaloa; hay 3 detenidos
Ante el próximo Buen Fin, la SSP aconseja para comprar en línea sin caer en fraudes
Más información de la categoria
Decomisan 35 toneladas de precursores químicos en Sinaloa; hay 3 detenidos
Detienen a "Beto Leyva" en Tijuana, señalado como traficante de personas; es buscado por EEUU
Líder de "Los Rs", célula de Jalisco con operaciones en Michoacán, obtiene amparo contra extradición a EEUU
Nuevo frente frío provocará bajas temperaturas en el norte y noreste