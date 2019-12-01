Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2026- El gobierno mexicano mantiene sus gestiones para mejorar las condiciones comerciales con Estados Unidos y conseguir que se retiren los aranceles que afectan las exportaciones nacionales de acero, una medida que podría concretarse antes de que concluya 2026, como parte de los avances en las negociaciones bilaterales.

La expectativa se mantiene en medio del diálogo entre ambos países, luego de que México presentara argumentos técnicos para demostrar que los gravámenes impuestos por Washington perjudican a la industria siderúrgica nacional y afectan el intercambio comercial entre las dos economías.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha señalado que México busca reducir los impuestos aplicados al acero, aluminio y sector automotriz, al considerar que existen condiciones para obtener un trato más favorable. Entre los argumentos presentados destaca que México importa más acero estadounidense del que exporta hacia ese país, por lo que considera injustificada la aplicación de estas medidas.

Actualmente, las exportaciones mexicanas de acero y aluminio enfrentan aranceles de hasta 50 por ciento bajo la Sección 232 de la legislación comercial estadounidense, situación que ha presionado a las empresas del sector y reducido su competitividad en ese mercado.

Las conversaciones entre los dos gobiernos continúan y la administración mexicana espera obtener una respuesta favorable antes de que termine el año, aunque la decisión final dependerá de las autoridades estadounidenses.