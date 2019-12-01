México compra 11 helicópteros Black Hawk a EEUU; inversión será de 1000 mdp

México compra 11 helicópteros Black Hawk a EEUU; inversión será de 1000 mdp
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 14:19:19
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Ciudad de México, a 11 de noviembre 2026.- El gobierno de México compró 11 helicópteros Black Hawk UH-60 a Estados Unidos, con un costo de mil millones de pesos, según informó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta, el general explicó que las aeronaves llegarán al país entre 2028 y 2029.

Además, el mando militar reveló que, tanto Defensa como la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), adquirirán 28 aeronaves de distintos tipos para labores de seguridad y para aplicar los planes DN-III y Marina.

En ese sentido, detalló que también se comprarán dos aviones Súper Hércules, los cuales serán utilizados principalmente en el combate a incendios, el transporte de tropas y las funciones de ambulancia aérea.

Por otra parte, el titular de la Semar, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que esa dependencia compró 10 helicópteros Mi-17 para transporte de tropas y siete helicópteros “embarcados” para buques.

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