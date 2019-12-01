Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 10:04:39

Ciudad de México, 17 de noviembre de 2026.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, informó que entre 2025 y 2026 informó que se han aplicado 40.9 millones de dosis de SRP y SR, la mayor respuesta de vacunación en décadas, contra el sarampión.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, acompañada del subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdez Vázquez, resaltó que la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión tiene tres elementos: vacunación, vigilancia epidemiológica y respuesta territorial coordinada.

En ese sentido, destacó la labor conjunta de la Secretaría de Salud, IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, Servicios Públicos de Salud y Birmex, con la que el país alcanzó una cobertura de vacunación del 90 por ciento: 31.4 de 34.6 millones de personas entre enero y octubre, con corte a la semana epidemiológica 41.

El despliegue incluye 16.4 millones de dosis de triple viral (SRP) y 24.5 millones de doble viral (SR), respaldadas por más de 21 mil puestos de vacunación, 12 mil 648 cercos vacunales (4.19 millones de dosis) y 18 mil 953 barridos documentados (1.58 millones de dosis).