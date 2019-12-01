Medida de EE.UU. pone en riesgo el comercio fronterizo; exigen a choferes de Nuevo Laredo el idioma ingles para renovar visas

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 20 de septiembre de 2025.- La nueva norma de Estados Unidos que exige a los choferes de carga, sobre todo los de corto recorrido conocidos como transfer, aprobar una entrevista en inglés para renovar u obtener su visa, ha generado alarma entre los transportistas locales. La medida podría afectar la operación diaria y el flujo comercial entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con la Asociación de Transportistas de Carga (ATC) de Nuevo Laredo, alrededor del 90 por ciento de los choferes carece de conocimientos suficientes del idioma, lo que, sumando a la expiración constante de visas, provoca un déficit personal crítico para mantener la logística fronteriza.

Carlos Fernández Martínez, representante de la ATC, explicó que esta exigencia impacta de manera directa a los operadores transfer, quienes son esenciales para el transporte diario de mercancías. Aseguró que, aunque el requisito podría aplicarse a choferes de largo recorrido, extenderlo a los transfer pone en riesgo la continuidad del comercio y la economía regional.

Como respuesta, el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) y algunas empresas del sector, comenzaron a ofrecer cursos de ingles especializados, pero los expertos advierten que estos esfuerzos serán insuficientes frente al corto plazo y la cantidad de choferes afectados, dejando a muchos en riesgo de no cumplir con los nuevos requisitos migratorios.