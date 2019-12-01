Más de 500 mil hogares reportaron desplazamiento por violencia en México: INEGI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 21:31:53

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.- Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, alrededor de 510 mil hogares en México registraron al menos una persona que tuvo que cambiar de residencia a causa de la violencia o la inseguridad, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Por primera vez, el ejercicio incluyó información sobre desplazamiento forzado interno, tanto por motivos de inseguridad como por desastres naturales o de origen humano. En este último caso, se contabilizaron 152 mil hogares con al menos una persona afectada.

El Estado de México obtuvo el mayor número de hogares con desplazamiento relacionado con violencia, con más de 67 mil casos, seguido de la Ciudad de México, con alrededor de 41 mil, y Jalisco, con 34 mil.

Sin embargo, al considerar la proporción de hogares afectados respecto al tamaño de la población de cada entidad, Zacatecas ocupó el primer lugar, con 2.2%, seguido de Morelos, con 2.1%. Esto significa que en ambas entidades más de dos de cada 100 hogares registraron al menos una persona desplazada por violencia.

Los datos también muestran diferencias entre el desplazamiento y los niveles de violencia homicida. Querétaro registró una proporción de desplazamiento de 2%, mientras que Sinaloa reportó 1.4%. Esto apunta a que el fenómeno puede estar relacionado no solo con homicidios, sino también con delitos como extorsiones, amenazas o desapariciones.

Por el desplazamiento provocado por desastres, Guerrero encabezó la lista con más de 21 mil hogares afectados. Entre los factores que podrían explicar esta cifra se encuentra el impacto del huracán Otis en 2023, tras el cual 47 municipios fueron declarados zonas de desastre.

El Estado de México, con 14 mil hogares, y Veracruz, con 12 mil, ocuparon los siguientes lugares. En el caso de Veracruz, entre los eventos registrados se encuentran las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Cazones, que afectaron a municipios del norte de la entidad.

Al medir el fenómeno en proporción al número de hogares, Guerrero se mantuvo en el primer lugar, con 2.1%. Le siguieron Tabasco, con 1%, y Baja California Sur, con 0.8%.