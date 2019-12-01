Más de 3.6 millones de mexicanos sufren depresión; la mayoría no están diagnosticados, advierte experto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 13:48:14

Ciudad de México, a 13 de enero 2026.- La depresión afecta a más de 3.6 millones de mexicanos; sin embargo, más de la mitad de ellos no están diagnosticados, por lo que tampoco tiene un tratamiento adecuado, advirtió el psiquiatra Alonso Morales Rivero, a la agencia EFE.

“Más del 50 por ciento de las personas con depresión no recibe ningún tipo de atención, y algunos estudios hablan de hasta un 70 por ciento que no está adecuadamente tratado”, señaló el experto.

Lo anterior lo dio a conocer el especialista del Centro Médico ABC, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora cada 13 de enero.

En entrevista, el experto psiquiátrico subrayó que la depresión no debe confundirse con la tristeza cotidiana, ya que se trata de un trastorno clínico que impacta de manera directa la funcionalidad de quien lo padece y que puede incluir ideación suicida.

“La depresión es una enfermedad cuyos síntomas principales son el ánimo depresivo y la anhedonia, que es la pérdida de la capacidad de experimentar placer”, explicó Morales Rivero, quien detalló que para su diagnóstico los síntomas deben mantenerse al menos durante 15 días.

Explicó que entre los signos más relevantes se encuentran: alteraciones en el apetito, problemas cognitivos como dificultad para mantener la atención, sentimientos persistentes de culpa o minusvalía y pensamientos suicidas.

“Cuando uno pierde la funcionalidad y deja de disfrutar las cosas que antes le gustaban, ya no hablamos de una emoción normal, sino de un trastorno”, comentó el especialista.