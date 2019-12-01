Más de 2 millones sufren apagón en la Península; CFE trabaja en restablecer servicio

Más de 2 millones sufren apagón en la Península; CFE trabaja en restablecer servicio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 21:07:15
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Mérida, Yucatán, a 26 de septiembre de 2025.- La tarde de este viernes, un apagón masivo dejó, sin energía eléctrica a Yucatán, Campeche y Quintana Roo, afectando a más de 2 millones de personas en la región. Semáforos apagados, gasolineras sin servicio y comercios cerrados marcaron las primeras horas del corte.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la causa fue una falla en una línea de transmisión, lo que impacto a nueve centrales que generan más de 2 mil MW. En coordinación con el CENACE, personal especializado trabajó para restablecer el servicio de forma paulatina.

Pasadas las 17:00 horas, la secretaria de Energía, Luz  Elena González Escobar, y la presidencia Claudia Sheinbaum confirmaron en Mérida, Valladolid, Chetumal, Bacalar, Holbox y gran parte de Campeche. Más tarde, también volvió el servicio en Felipe Carrillo Puerto, Cozumel y José María Morelos, mientras que Cancún apenas alcanzaba un 9% de avance.

La CFE aseguró que la línea afectada ya fue restablecida y que durante las siguientes horas la electricidad quedará normalizada en toda la Península.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Zitácuaro es más que un episodio de violencia: Juan Antonio Ixtláhuac
Gobierno de Chiapas mantiene brigadas de apoyo a las 19 comunidades afectadas tras las fuertes lluvias; indican que más de 600 personas fueron damnificadas por el temporal
Fiscalía investiga homicidio de comerciante en mercado de Chilpancingo
FGE obtiene pena maxima de 50 años de prision contra Isaac Saúl O., culpable de feminicidio a su pareja Esli Viridiana N.
Más información de la categoria
Caos en la Península de Yucatán: apagón masivo deja a más de 2 millones sin luz en medio de un calor sofocante
Bedolla presenta informe regional en Zamora; anuncia modernización carretera
Rusia alistaría a China con equipo y tecnología para invadir Taiwán: RUSI
Alfonso Martínez inaugura exposición dedicada a José Saramago, en el marco de la FILLM 2025
Comentarios