Más de 2 millones sufren apagón en la Península; CFE trabaja en restablecer servicio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 21:07:15

Mérida, Yucatán, a 26 de septiembre de 2025.- La tarde de este viernes, un apagón masivo dejó, sin energía eléctrica a Yucatán, Campeche y Quintana Roo, afectando a más de 2 millones de personas en la región. Semáforos apagados, gasolineras sin servicio y comercios cerrados marcaron las primeras horas del corte.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la causa fue una falla en una línea de transmisión, lo que impacto a nueve centrales que generan más de 2 mil MW. En coordinación con el CENACE, personal especializado trabajó para restablecer el servicio de forma paulatina.

Pasadas las 17:00 horas, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y la presidencia Claudia Sheinbaum confirmaron en Mérida, Valladolid, Chetumal, Bacalar, Holbox y gran parte de Campeche. Más tarde, también volvió el servicio en Felipe Carrillo Puerto, Cozumel y José María Morelos, mientras que Cancún apenas alcanzaba un 9% de avance.

La CFE aseguró que la línea afectada ya fue restablecida y que durante las siguientes horas la electricidad quedará normalizada en toda la Península.