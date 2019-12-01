Martes de marcha y movilizaciones en la CDMX; exigen acceso libre y universal al cannabis

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 09:05:26

Ciudad de México, 9 de diciembre del 2025.- Este martes 9 de diciembre, se prevé una marcha y al menos seis concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que podría generar complicaciones viales y afectaciones a la movilidad.

A las 9:00 horas, el colectivo La Comuna 4:20 realizará una marcha para exigir la creación de una ley de acceso libre y universal al cannabis. La movilización partirá del Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos y tendrá como destinos:

Congreso de la CDMX

Glorieta Simón Bolívar

Jardín Luis Pasteur

A las 10:00 horas, el colectivo Las Tonantzin se manifestará en los Juzgados Penales del Poder Judicial de la CDMX.

A las 10:30 horas, el grupo Amigos de Mumia México realizará un acto en la exsede de la Embajada de Estados Unidos.

A las 14:00 horas, la Asamblea Universitaria y Popular por Palestina llevará a cabo una conferencia y diálogo en la Facultad de Música de la UNAM.

Durante el transcurso del día, el grupo Jóvenes Libres de la alcaldía Cuauhtémoc se concentrará en avenida 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, en el Centro Histórico.

También se tiene prevista una concentración del colectivo No Más Presos Inocentes en los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Oriente.

Finalmente, militantes del PRD CDMX protestarán en el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Las autoridades capitalinas recomendaron a la población tomar previsiones, anticipar sus traslados y utilizar vías alternas.