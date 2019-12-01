Marina envía dos buques con casi 400 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 07:30:03

Ciudad de México, a 6 de julio 2026.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) envió dos buques con ayuda humanitaria para Venezuela.

De acuerdo con el comunicado oficial, los Buques de Apoyo Logístico Isla Holbox y Huasteco partieron con 388 toneladas de víveres.

Se detalló que el ARM Holbox transporta víveres diversos, agua embotellada, artículos de aseo personal, medicamentos e insumos médicos, con un peso de 276.4 toneladas.

Igualmente lleva a bordo cuatro plantas potabilizadoras con capacidad de generar mil litros de agua purificada por hora y sus operadores.

Mientras tanto, el buque ARM Huasteco lleva víveres diversos, agua embotellada, artículos de aseo personal e insumos médicos, con un peso de 111.9 toneladas.

Se informó que los insumos provienen de donaciones realizadas en diversos centros de acopio de la Ciudad de México, mismas que fueron trasladadas a Veracruz para su embarque.

Por último, la Marina informó que los barcos tardarán seis días en llegar a su destino.