María Julia Fuente se despide de Telediario Melodía tras 48 años ininterrumpidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 15:49:09

Monterrey, Nuevo León, 3 de septiembre del 2025.- La periodista regiomontana, María Julia Lafuente, conocida por sus seguidores como ‘Licenciada María Julia’ anunció su despedida del noticiero Telediario Mediodía.

En la previa de arrancar su programa noticioso, la presentadora de televisión recordó a su audiencia que lleva 48 años ininterrumpidos al aire dentro de Grupo Multimedios.

“Pero en esta vida todo tiene un ciclo. Quiero compartirles y comunicarles que he decidido tomarme un descanso y ponerme en pausa por tiempo indefinido”, dijo a sus seguidores.

Lafuente Salinas dejó en claro que solo se trata de una pausa laboral, por lo que deja las puertas abiertas a volver a Multimedios, una vez que “hay proyectos y planes a futuro”.

Así mismo, la periodista dio a conocer que su último programa en Telediario Mediodía será el próximo viernes 28 de noviembre del año 2025.

“Mientras esto suceda seguiré informando con la misma pasión, el mismo compromiso y la misma energía de siempre”, aseveró.

Cabe destacar que la ‘Licenciada María Julia‘es una reconocida periodista y presentadora de televisión, quien es considerada un icono dentro de los medios de comunicación del estado de Nuevo León.