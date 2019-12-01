Marco Rubio visitará México el 3 de septiembre, confirma Sheinbaum

Marco Rubio visitará México el 3 de septiembre, confirma Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 10:15:35
Ciudad de México, a 29 de agosto 2025.- El jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio visitará México el próximo 3 de septiembre, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal adelantó que recibirá a funcionario estadounidense en Palacio Nacional, en la fecha mencionada.

Además, la mandataria mexicana señaló que la visita del secretario Rubio se da en el marco “de respeto a nuestra soberanía, sin pieza mutua, de responsabilidad compartida y de que cada quien actúa en su territorio. Ese es el marco del entendimiento que estamos acordando”.

De igual forma, la gobernante comentó que durante el encuentro “no necesariamente” se firmará un acuerdo de seguridad entre ambos países.

“No necesariamente se firma. Tiene sus protocolos, todo lo que tiene que ver con las relaciones bilaterales, pero sí es un entendimiento que tenemos el gobierno de Estados Unidos y México, que es muy, no tiene ningún, no hay nada, digamos, muy novedoso”, consideró la presidenta Sheinbaum.

