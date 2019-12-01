“Lorena” y monzón mexicano provocan fuertes lluvias en gran parte del país

Ciudad de México, a 3 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que los desprendimientos nubosos del huracán “Lorena”, en combinación con el monzón mexicano ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste y occidente del país.
De igual forma, pronosticó rachas de viento fuertes a intensas y oleaje elevado en el golfo de California y las costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.
Por su parte, el sistema frontal 1 generará chubascos y lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Mientras tanto, la onda tropical 30 se desplazará sobre el sureste y sur del territorio nacional y en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán.
Pronóstico de lluvias para hoy 3 de septiembre:
- Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sonora (centro y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste, oeste y suroeste) y Sinaloa.
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora.
- De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
- De 30 a 35 °C: Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.