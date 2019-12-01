“Lorena” y monzón mexicano provocan fuertes lluvias en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 07:11:35

Ciudad de México, a 3 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que los desprendimientos nubosos del huracán “Lorena”, en combinación con el monzón mexicano ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste y occidente del país.

De igual forma, pronosticó rachas de viento fuertes a intensas y oleaje elevado en el golfo de California y las costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Por su parte, el sistema frontal 1 generará chubascos y lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Mientras tanto, la onda tropical 30 se desplazará sobre el sureste y sur del territorio nacional y en combinación con el ingreso de humedad del mar Caribe, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para hoy 3 de septiembre:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sonora (centro y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste, oeste y suroeste) y Sinaloa.

Baja California Sur (centro y sur), Sonora (centro y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste, oeste y suroeste) y Sinaloa. Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: