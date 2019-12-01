"Lorena” se intensifica a huracán categoría 1 en el Pacífico ¿afectará a México?

Ciudad de México, a 3 de septiembre 2025.- La tormenta tropical “Lorena” se intensificó huracán de categoría 1 durante las primeras horas del 3 de septiembre, mientras cursa las aguas del océano Pacífico.

A través de un comunicado en redes sociales, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) informó que el ciclón se encuentra a 165 kilómetros (km) al suroeste de Cabo San Lucas, y a 345 km al sur-sureste de Cabo san Lázaro, ambos en Baja California Sur.

Asimismo, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h), rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 24 kilómetros por hora (km/h).

Por lo anterior, la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC) dictó una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Santa Fe hasta Cabo San Lázaro, Baja California Sur, y zonas de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lázaro hasta Punta Abreojos, y desde Cabo San Lucas hasta Santa Fe, también en Baja California Sur.

Además, recomendó a la población extremar medidas de prevención, especialmente a la población del noroeste del país, ante los efectos del huracán “Lorena”, que tocará tierra el viernes por la mañana.

