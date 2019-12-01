"Lord Pádel" sale de prisión; su esposa e hijo permanecen presos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 14:40:19
Tlalnepantla, Estado de México, a 18 de agosto 2025.- Alejandro Germán “N”, mejor conocido en redes sociales como “Lord Pádel”, salió del Penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, tan solo un día después de ser ingresado.

De acuerdo con los primeros reportes, un juez ordenó su “inmediata liberación” después de que tras un amparo, determinara que no existen elementos suficientes para mantenerlo en prisión, por lo que llevará su proceso en libertad

Cabe señalar que la esposa y el hijo del empresario y presunto agresor de un instructor de pádel se mantendrán presos en Barrientos.

‘Lord Pádel’, su familia y uno de sus escoltas fueron detenidos hace unos días en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo.

Lo anterior, por presuntamente agredir físicamente a Israel M. durante un torneo de pádel en el club Alfa Padel de Atizapán de Zaragoza, Estado de México el pasado 19 de julio,.

Alejandro Germán “N”, su esposa Karla Alejandra "N" y su hijo Germán "N", así como Othón “N” enfrentan procesos penales por el delito de homicidio en grado de tentativa.

