Localizan con vida a extranjera que había sido reportada como desaparecida desde noviembre en Oaxaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 22:40:11
San Pedro Mixtepec, Oaxaca, a 8 de diciembre de 2025.- Después de que fuera reportada como desaparecida Jessica Gail Rusher, una mujer de 35 años de edad, de nacionalidad estadounidense desde el pasado 23 de noviembre, en San Francisco Telixtlahuaca, región de Valles Centrales, en Oaxaca, este lunes fue localizada con vida.

De acuerdo a la información, una llamada anónima alertó a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEPB) Oaxaca, que al parecer se encontraba en la zona turística de Puerto Escondido.

Personal de la dependencia se trasladó a la localidad, para iniciar con las acciones de búsqueda y después de establecer contacto con Jessica, procedieron a confirmar su identidad y le brindaron acompañamiento con la finalidad de garantizar su integridad y reincorporación con sus familiares.

La CEPb, exhorta la ciudadanía a seguir participando para la localización de personas desaparecidas, debido a que es muy importante que se realice el reporte correspondiente, para continuar ayudando en los casos de búsqueda.

 

 

