Lluvias extremas y toneladas de basura desbordan drenaje de la CDMX; hay más de 3 mil 500 casas afectadas

Ciudad de México, a 4 de octubre 2025.- Las lluvias registradas en la Zona Metropolitana del Valle de México y las toneladas de basura que se acumulan provocaron el desbordamiento del drenaje capitalino, lo que provocó inundaciones y afectaciones en más de 3 mil 500 viviendas.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en los conductos del drenaje han encontrado electrodomésticos, refrigeradores, colchones, alfombras, autopartes, llantas, juguetes, y hasta una motocicleta, un poste de luz o la carrocería de un automóvil, entre las más 41 mil toneladas de desechos registrados en los primeros ocho meses del 2025.

“El primer paso es que no se tire basura en las calles, es el primer punto que provoca encharcamientos o taponamientos de alcantarillas o de rejillas que sirven para desfogar el agua de lluvia”, explicó Citlalli Elizabeth Peraza Camacho, directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México de la Conagua.

Cabe recordar que, el pasado 1 de octubre, dos días después de la tromba que azotó la CDMX, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que las inundaciones además de ser provocadas por “precipitaciones extraordinarias”, están relacionadas con los “hundimientos diferenciales” que afectan cada año a la capital y advirtió que la extracción excesiva de agua subterránea acelera el hundimiento del suelo.