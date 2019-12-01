Lluvias en Veracruz dejan un policía sin vida e inundaciones en varios municipios

Gutiérrez Zamora, Veracruz, a 10 de octubre 2025.- Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en el estado de Veracruz dejaron un saldo de un policía sin vida e inundaciones en múltiples municipios, de acuerdo con información oficial.
El temporal afectó en mayor medida a la región norte de la entidad, en donde los gobiernos estatal y federal activaron los planes Tajín, DN-III-E y GN-A de auxilio a la población.
Se registraron zonas inundadas en Álamo y Tantoyuca, así como anegamientos sobre la orilla del río en Gutiérrez Zamora, Poza Rica y Coatzintla.
Por lo anterior, se dio a conocer que se habilitaron refugios temporales en Tuxpan:
- Telesecundaria Escudo Nacional
- Escuela de Educación Especial
- Escuela Primaria Ignacio Zaragoza
- UV Facultad de Biología
- DIF Municipal
- Albergue de la localidad Chomotla
Así como refugios temporales en Poza Rica:
- Casa del Migrante
- Centro Recreativo del SUTERM
- Casa de la Cultura