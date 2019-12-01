Lluvias en Veracruz dejan un policía sin vida e inundaciones en varios municipios

Lluvias en Veracruz dejan un policía sin vida e inundaciones en varios municipios
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 08:53:19
Gutiérrez Zamora, Veracruz, a 10 de octubre 2025.- Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días en el estado de Veracruz dejaron un saldo de un policía sin vida e inundaciones en múltiples municipios, de acuerdo con información oficial.

El temporal afectó en mayor medida a la región norte de la entidad, en donde los gobiernos estatal y federal activaron los planes Tajín, DN-III-E y GN-A de auxilio a la población.

Se registraron zonas inundadas en Álamo y Tantoyuca, así como anegamientos sobre la orilla del río en Gutiérrez Zamora, Poza Rica y Coatzintla.

Por lo anterior, se dio  a conocer que se habilitaron refugios temporales en Tuxpan:

  • Telesecundaria Escudo Nacional
  • Escuela de Educación Especial
  • Escuela Primaria Ignacio Zaragoza
  • UV Facultad de Biología
  • DIF Municipal
  • Albergue de la localidad Chomotla

Así como refugios temporales en Poza Rica:

  • Casa del Migrante
  • Centro Recreativo del SUTERM
  • Casa de la Cultura
Noventa Grados
