Lluvias dejan al menos 41 muertos y severas afectaciones en cinco estados del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Octubre de 2025 a las 07:30:36

Ciudad de México, 12 de octubre del 2025.- Las fuertes lluvias registradas entre el 6 y el 9 de octubre dejaron un saldo de al menos 41 personas fallecidas y 27 desaparecidas en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, además de severas afectaciones en viviendas, carreteras y servicios básicos.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Veracruz y Puebla concentran el mayor número de daños y víctimas.

En Veracruz, los municipios de Álamo Temapache, Poza Rica, Tuxpan, El Higo, Tempoal e Ilamatlán son los más afectados, mientras que en Puebla se reportaron daños en 37 municipios.

Las lluvias provocaron cortes en el suministro eléctrico que afectaron a más de 320 mil usuarios en las cinco entidades antes mencionadas.

Hasta el sábado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) había restablecido el servicio al 75 por ciento de los hogares y comercios dañados por las intensas precipitaciones.

También se reportaron daños en más de mil kilómetros de carreteras federales, de los cuales 664 ya fueron rehabilitados y los trabajos continúan.

Miles de elementos de las fuerzas armadas y de protección civil participan en labores de rescate, atención y limpieza, al activarse el plan DN-III.

En Puebla y San Luis Potosí se habilitaron albergues temporales, mientras que en otras zonas continúa la búsqueda de personas no localizadas y la entrega de víveres a comunidades incomunicadas.