Lluvias continuarán durante la noche de este viernes en CDMX; activan alerta naranja en cinco alcaldías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 20:20:36

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2026.- Las precipitaciones que comenzaron desde la tarde de este miércoles en distintos puntos de la Ciudad de México continuarán durante las próximas horas, con posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas, por lo que autoridades mantienen medidas preventivas ante posibles afectaciones.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el temporal de lluvias persistirá durante la noche, mientras que el monitoreo meteorológico mantiene condiciones para precipitaciones de intensidad variable en la capital.

Ante este escenario, fue activada la alerta naranja para Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Milpa Alta, Venustiano Carranza y Xochimilco, donde se prevén lluvias fuertes y posible caída de granizo. Para estas demarcaciones se estiman acumulaciones de entre 30 y 49 milímetros durante la tarde y noche.

Las lluvias también han provocado complicaciones en vialidades y encharcamientos en distintos puntos, entre ellos Jardines del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán, donde autoridades reportaron labores de atención.

El aviso especial por el temporal contempla condiciones lluviosas hasta al menos el próximo lunes 5 de octubre, además de posibles descargas eléctricas, granizo y rachas de viento cercanas a los 50 kilómetros por hora.

Protección Civil recomendó a la población evitar transitar por zonas inundadas o con corrientes de agua, mantenerse alejada de árboles, cables y estructuras que pudieran representar un riesgo, así como mantener libres de basura las coladeras para facilitar el desalojo del agua.