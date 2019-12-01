Lluvias afectarán varias regiones este viernes: SMN

México, a 19 de septiembre del 2025. - En los estados del sur del país como: Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz: se esperan intensas precipitaciones, acompañadas de fuertes descargas eléctricas. Estas condiciones pueden provocar alertas por encharcamientos, aumento de ríos y arroyos; se hace un llamado a la población.

En estados como Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes. A ellos se suma Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, donde también se esperan precipitaciones.

Por otro lado, el SMN indicó que en zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla, las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 5 grados, lo que significa mañanas y noches frías en esas regiones. Esta variación refleja el contraste climático que atraviesa el país en esta temporada.

Ante dichas condiciones, las autoridades meteorológicas hicieron un llamado a la población para mantenerse informada sobre los avisos oficiales, evitar cruzar ríos o arroyos crecidos y extremar precauciones en zonas costeras debido al fuerte oleaje y viento. La coordinación con los sistemas de Protección Civil será clave para reducir riesgos durante este día de intensas lluvias.