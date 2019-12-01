Lluvias afectan actividad comercial en el Centro Histórico de Querétaro

Lluvias afectan actividad comercial en el Centro Histórico de Querétaro
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 19:44:22
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Querétaro, Qro., 21 de abril de 2026.- El presidente del Consejo Empresarial del Centro Histórico de Querétaro, Alejandro Paredes Reséndiz, aseguró que las lluvias afectan directamente a todo el sector de comercio y servicios del primer cuadro de la ciudad.

Explicó que, al ser un fenómeno natural impredecible, una vez que comienza a llover, la afluencia de gente que visita el Centro Histórico disminuye, y algunos comercios sirven como refugio para la gente que se encuentra en la zona.

“El Centro Histórico se recorre caminando y las lluvias son impredecibles, si hay afectaciones, ¿qué hacemos, a quién le echamos la culpa? Si tenemos afectaciones para nosotros”, dijo.

Aseguró que la temporada de lluvias genera pérdidas en comercios, principalmente en aquellos que venden recuerdos de la ciudad, ya que no llegan los turistas.

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