Lluvia, granizo y fuertes vientos complican vialidades en CDMX y Edomex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2026 a las 20:47:15

Ciudad de México, 3 de octubre de 2026.- Una intensa tormenta provocó esta tarde lluvias fuertes, ráfagas de viento y caída de granizo en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México, generando encharcamientos y afectaciones a la circulación.

Entre las zonas con mayores complicaciones se encuentran Ecatepec y Nezahualcóyotl, donde la acumulación de agua afectó algunas vialidades. En Ecatepec, la avenida Central, a la altura del Metro Múzquiz, registró un importante encharcamiento en los carriles centrales.

La lluvia también alcanzó municipios como Naucalpan, Otzolotepec y Temoaya, así como las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero. Las fuertes rachas de viento se extendieron hacia otras zonas del Estado de México y el área de Toluca.

En redes sociales fueron difundidos videos de la tormenta en Ecatepec, donde se observa la caída de granizo, calles con acumulación de agua y cables eléctricos moviéndose por la intensidad del viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que las precipitaciones pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y granizo, por lo que existe riesgo de nuevos encharcamientos e inundaciones.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población extremar precauciones al circular por zonas con acumulaciones de agua y mantenerse alejada de postes, cables eléctricos y estructuras que pudieran representar un peligro durante las rachas de viento.