Llegará mañana Marco Rubio a Palacio Nacional

Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribará el miércoles a las 10:00 horas a Palacio Nacional, en donde sostendrán una reunión.

Asimismo, indicó que Rubio llegará a las 14:00 horas de este martes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde será recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

También dijo que posiblemente la reunión dure aproximadamente de una a dos horas.

“Tenemos que buscar siempre una buena relación. Habrá momentos de mayor tensión, de menor tensión, de temas en los que no estemos de acuerdo, pero tenemos que buscar una buena relación y la reunión de mañana creo que va a mostrar eso: una relación de respeto y al mismo tiempo de colaboración. Y por último en el marco del respeto a nuestra soberanía”, expresó la mandataria mexicana.

Al terminar la reunión, se realizará la jefa del Ejecutivo ofrecerá una rueda de prensa en compañía del secretario de Estado y el canciller Juan Ramón de la Fuente.

“Se ha establecido una buena relación con todas las dificultades y todos los que no quisieran que hubiera una buena relación entre México y Estados Unidos. Nosotros siempre tenemos que buscar una buena relación con Estados Unidos. Porque es nuestro país vecino, porque allá viven cerca de 40 millones de mexicanos de una, dos, tres, cuatro generaciones, porque tenemos muchas cosas en común, porque somos socios comerciales”, comentó Sheinbaum.