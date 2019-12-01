Llegada del Monzón Mexicano provocará lluvias en todo el país

Llegada del Monzón Mexicano provocará lluvias en todo el país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 07:20:00
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Ciudad de México, a 14 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mencionó que el Monzón Mexicano en combinación con la onda tropical 19, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, además de posible caída de granizo en estados del noroeste y occidente del país.

También se prevé la presencia de  circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste del país, los desprendimientos nubosos de un posible ciclón tropical en las costas del Pacífico.

Por otra parte, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte del territorio mexicano.

Además, en el Valle de México o se espera ambiente templado a cálido con cielo medio nublado y lluvias y chubascos.

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