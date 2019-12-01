Llega la gobernadora general de Canadá a México; sostendrá una reunión este martes con Claudia Sheinbaum

Llega la gobernadora general de Canadá a México; sostendrá una reunión este martes con Claudia Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 22:33:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 19 de enero de 2026.- El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, recibió este lunes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a Mary Simon, gobernadora general de Canadá, quien realiza una visita oficial a México del 19 al 21 de enero.

Durante su estancia en el país, la representante canadiense sostendrá este martes una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. La visita se lleva a cabo a petición del primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien estuvo en México en septiembre pasado.

La cancillería mexicana destacó que la presencia de Simon permitirá reforzar los vínculos bilaterales. “Su presencia estrechará aún más los lazos entre los pueblos de México y Canadá, en seguimiento a la visita realizada por el primer ministro Mark Carney el pasado mes de septiembre”, señaló la dependencia.

En el acto de bienvenida también participaron el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco; el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, y Whit Fraser, esposo de la gobernadora general.

Por su parte, el gobierno canadiense indicó que la visita contribuirá a fortalecer la relación entre ambos países, sustentada en valores compartidos como prosperidad, inclusión, seguridad y sostenibilidad. Asimismo, se subrayó que, tras la conmemoración del Año de la Mujer Indígena en 2025, el encuentro representa una oportunidad para reafirmar el compromiso de Canadá con el reconocimiento de la fortaleza, sabiduría y herencia cultural de las mujeres indígenas, así como para intercambiar experiencias y mejores prácticas.

“Canadá y México continúan consolidando más de 80 años de relaciones diplomáticas, con una relación dinámica y multifacética caracterizada por profundos lazos entre sus pueblos, ricas conexiones culturales y un comercio e inversión en crecimiento”, detalló el gobierno canadiense.

Como parte de su agenda, este lunes por la tarde la gobernadora Simon encabezó una mesa redonda con líderes indígenas de la sociedad civil, en la que se abordaron temas relacionados con diversidad, inclusión y buenas prácticas. En tanto, la recepción oficial en Palacio Nacional se realizará este martes a las 14:00 horas, seguida de una reunión privada entre ambas mandatarias para dialogar sobre valores comunes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a empresario transportista en zona comercial de Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Detienen a pareja por sostener relaciones sexuales en cenote de Yucatán
Montacargas atropella a un hombre y lo deja con heridas graves en El Marqués, Querétaro
Balean a mujer en la colonia Infonavit La Escondida de Uruapan, Michoacán; resultó herida
Más información de la categoria
Designan a Abraham Ramos como Comisario Regional de Uruapan, Michoacán; llega un mando de carrera para enfrentar la crisis de seguridad
Capacitación, equipamiento y profesionalización de mandos fortalecen a la Guardia Civil: SSP de Michoacán
Gobierno de Michoacán paga nómina a 2,829 trabajadores del IMSS-Bienestar
Niño ultima a su papá por quitarle un videojuego; ocurrió en Pensilvania
Comentarios