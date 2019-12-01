Llega a México el primer ministro de Canadá, Mark Carney

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 14:35:49

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2025.- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, arribó a la Ciudad de México este jueves, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario canadiense, llegó junto con su comitiva alrededor de las 11:00 horas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde fue recibido por el canciller Juan Ramón de Fuente, después se trasladaron a Palacio Nacional, donde los esperaba la jefa del Ejecutivo.

“Aprovecharemos la oportunidad para fortalecer esta sólida asociación y crear más oportunidades para nuestros trabajadores y empresas”, expresó a través de sus redes sociales Carney.

A su llegada, compartió en una publicación en X, que el objetivo es fortalecer la relación con México.

“En un contexto global cambiante, estamos comprometidos a fortalecer nuestros lazos con México para brindar buenos empleos a nuestros trabajadores, fortalecer las cadenas de suministro y fomentar la resiliencia económica de ambos países”, indicó.

Carney estará dos días en México, y después de reunirse con la mandataria mexicana en donde abordarán los temas de educación, salud, comercio y energías renovables, ofrecerán una conferencia de prensa en conjunto.

El principal tema será la revisión del Tratado de Libre Comercio (T-MEC).