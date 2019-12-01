Llaman a prevenirse en Querétaro ante las obras viales; Qrobús tendrá modificaciones en sus rutas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 14:14:21

Querétaro, Querétaro, 20 de enero del 2026.- Derivado de las obras que iniciarán el próximo lunes en una zona estratégica de la capital se implementarán adecuaciones en el sistema de transporte público Qrobús, que opera 23 rutas, afirmó Gerardo Cuanalo Santos, titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).

Explicó que, aunque se prevén retrasos generalizados en los tiempos de llegada, las autoridades llaman a la ciudadanía a tomar previsiones, salir más temprano y adaptarse a los cambios.

Detalló que el proyecto de ajuste contempla las modificaciones se aplicarán en cuatro bloques de rutas, con distintos niveles de afectación, es decir, las rutas que no muestran afectación son la C51, C52, C43, C35, C22, C24, C27 y C44, las cuales representan el 53 por ciento de los usuarios y el 48 por ciento de los autobuses y seguirán operando de manera habitual, aunque con posibles retrasos por tráfico.

Mientras que, dijo, las rutas con recorte parcial son la C65, L112, C37 y C25, las cuales reducirán parte de su trayecto, la C65 y L112 cubrirán el 70 pro cierto de su recorrido; la C37 operará en un 79 por ciento y la C25 omitirá solo el 10 por ciento.

“Estas rutas representan el 6 por ciento de los usuarios y el 8 por ciento de los autobuses, por ejemplo, la L-112 retornará en la Fiscalía, sin ingresar a la zona de mayor congestión”.

Las rutas con desvío parcial, detalló, incluyen la Troncal 13, entre otras y solo se modifica un sentido del recorrido (norte-sur o sur-norte) y afectarán al 15 por ciento de los usuarios y al 16 por ciento de los autobuses.

“La Troncal 13 desviará su trayecto de norte a sur en Plaza del Parque, para reincorporarse a Bernardo Quintana”.

Finalmente, dijo, las rutas con desvío total son C33, C46, C34, C48, C55, C38 y 654 las cuales se desviarán completamente en ambos sentidos y representan el 26 por ciento de los usuarios y el 28 por ciento de los autobuses.

“La ruta C55, que conecta la colonia Sergio Villaseñor con Rancho Villavista, será desviada por Bernardo Quintana y Universidad. El 75 por ciento de los usuarios solo experimentará retrasos, sin desvíos, mientas que el 25 por ciento restante sí tendrá modificaciones en sus recorridos.

En coordinación con el municipio, se dará prioridad al transporte público para agilizar la circulación y reducir afectaciones.