Llama gobernador de Michoacán a comprar a artesanos en Uruapan

Llama gobernador de Michoacán a comprar a artesanos en Uruapan
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 29 de Marzo de 2026 a las 13:39:25
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Uruapan, Michoacán, a 29 de marzo del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, hizo un llamado a comprar a los artesanos en el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan, evento que congrega a más de mil 500 creadores de las 16 ramas artesanales que se trabajan en la entidad.

En el marco de la premiación del Concurso Estatal de Artesanías de Domingo de Ramos, el mandatario estatal destacó que este es el tianguis artesanal más antiguo de Latinoamérica, que reúne también a cientos de personas para la compra de piezas artesanales. En este sentido, recalcó que Uruapan se encuentra al 100 por ciento de su capacidad hotelera.

“Yo estoy seguro que va a ser todo un éxito este tianguis artesanal en Uruapan, porque la verdad es que estas piezas y todo este colorido es el momento único en que podemos apreciarlas y adquirirlas”.

Ramírez Bedolla enfatizó que Michoacán tiene una gran belleza natural y también un gran pueblo que viste artesanías y vive de las artesanías pues el principal elaborador, manufacturador, de artesanías en el país. Además, es líder en indicaciones geográficas de artesanías, en marcas colectivas, lo que representa el esfuerzo para preservar esa historia ancestral y la economía de los pueblos originarios.

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